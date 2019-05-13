Глава избиркома Ямала заработал 35 млн рублей в 2018 году

Глава избиркома Ямала Андрей Гиберт раскрыл сведения о доходах за 2018 год – он заработал 35,2 млн рублей. Это на семь млн рублей больше уровня 2017 года. Таким образом глава избирательной комиссии округа вписывается в тенденцию правительства автономии на значительный рост прибылей.

Согласно свежей декларации о доходах, г-н Гиберт, как и ранее, владеет автомобилем Hyundai Tucson. У него есть две собственные квартиры и гараж. У супруги главы комиссии гораздо больший список недвижимости при несоизмеримо меньшем доходе – в 465 тыс. рублей. Она владеет участками, квартирами, гаражом, машиноместом и нежилым помещением.

Заместитель главы избиркома Ямала Игорь Горелик получил по итогам 2018 года доход в 23,8 млн рублей. Это почти на 10 млн рублей больше уровня 2017 года. У него большой список транспорта. В том числе автомобиль Mitsubishi Pagero 3.0 LWB, снегоход, снегоболотоход, лодка и два прицепа. У него в собственности три квартиры, два гаража и машиноместо. Его супруга – Елена Горелик – начальник управления в департаменте по взаимодействию с органами федеральной власти администрации округа – заработала 4,3 млн рублей. У нее собственности нет.

Салехард, служба информации

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