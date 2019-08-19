Губернатор Артюхов анонсировал кадровую ротацию в спасательном ведомстве

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал кадровую перестановку – он заявил, что сотрудник мэрии Муравленко, бывший спасатель Максим Тютюнник перейдет на работу в окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Об этом глава округа сообщил в ходе встречи с населением в Муравленко вечером в понедельник, 19 августа 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Сейчас г-н Тютюнник возглавляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Муравленко. Как пояснил агентству собеседник в правительстве, он будет назначен первым заместителем директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Сам ДГЗ возглавляет Сергей Юдин.

Губернатор Ямала рассказал о каровой перестановке не случайно – ему задали вопрос, который как раз касается работы спасателей на Ямале. Представитель поискового отряда «Лиза Алерт» специально приехал за Дмитрием Артюховым из Надыма в Муравленко, чтобы спросить, могут ли добровольцы получить транспорт для организации поисков потерявшихся в отдаленных районах. «Как-то вместе со спасателями или по договоренности с авиакомпанией нас можно было бы забрасывать», – сказал представитель отряда и напомнил, что вертолет «Лиз Алерт» обещал еще прежний губернатор Дмитрий Кобылкин, но что-то не получилось, возникли какие-то для этого препятствия. Представитель отряда привел в пример трагедию, которую, по его мнению, можно было бы предотвратить силами волонтеров – потерялся мальчик в Се-Яхе, его не нашли спасатели, он погиб.

Губернатор сказал, что волонтеры не могут подменять профессиональных спасателей. Он добавил, что трагедию в Се-Яхе разбирали на комиссии. По словам главы региона, тогда не могли вылететь на поиски не только волонтеры, но и спасатели – погода была нелетная, была метель. «Мы задали вопрос: почему не взяли волонтеров из Надыма на поиски. Нам спасатели сказали: «А кто возьмет на себя ответственность, если потеряются волонтеры?». Если мы говорим о сложных операциях – здесь слово за профессиональными спасателями. А если что-то рядом, ваша помощь будет очень полезна», – заключил глава региона.

Он предложил представителю «Лизы Алерт» переговорить с г-ном Тютюнником о будущем взаимодействии прямо в Муравленко, перед тем, как городской чиновник уедет работать в Салехард.

Муравленко, Салехард, служба информации

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