В правительстве Ямала нашли замену МЧСнику Бессонову

На Ямале новый директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности – Максим Тютюнник.

В правительстве ЯНАО сообщают его биографию: с 2002 по 2016 год г-н Тютюнник работал в управлении МЧС по ЯНАО в Муравленко. Затем служил старшим инженером в компании «Ямал-СПГ» в порту Сабетта и начальником управления по делам ГО и ЧС администрации Муравленко. Последние четыре года занимал должность первого заместителя директора департамента.

Пост директора департамента стал вакантен после отставки заместителя губернатора Аркадия Бессонова – он совмещал должность главы департамента и заместителя губернатора ЯНАО. В правительство г-н Бессонов пришёл с поста руководителя регионального управления МЧС.

В последнее время в регионе случилось несколько ЧП, которые требуют реакции блока ГО и ЧС. Одно из них – пожар в жилом доме Ноябрьска, в котором погибли трое жильцов – женщина и двое детей. На федеральном ТВ выступили другие жильцы этого дома. Они сообщили, что сотрудники МЧС долго добирались до места, потом не могли найти источник воды, а затем обнаружили, что у них кончился кислород в баллонах.

Салехард, Наталья Ефремова

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