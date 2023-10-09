Смертельный пожар в Ноябрьске обсудили на «1 канале»: МЧС приехали без воды и кислорода

Жильцы сгоревшего дома в Ноябрьске по адресу Школьная, 3 приняли участие в программе «Мужское и женское» на «Первом канале». По версии ноябрян, пожарные бригады ехали слишком долго, а приехали они без воды. Время было упущено из-за поиска источника воды, кроме того, пожарные шланги рвались прямо во время тушения огня. Напомним после пожара в доме нашли тела троих человек – это женщина 34 лет и двое её детей – 3 и 5 лет.

Как рассказала жилица дома Надежда Скворцова, от пожарной части до сгоревшей деревяшки примерно 600 метров. Спасатели добирались почти 20 минут. «И приехали они без воды», – сообщила нобрянка. Потом воду всё-таки нашли, но возникла другая проблема – ветхие рукава.

«Когда мы вышли, мы стояли прямо около пожарных машин, и у них шланги несколько раз лопались, то есть нас полило, а дом нет»,– отметила Дарья Штальберг.

«Все рукава у них были гнилые», – добавила Надежда Скворцова. Она рассказала, что когда звонила в МЧС, то уточнила, что над ней находится квартира с женщиной и двумя маленькими детьми, которых нужно спасти.

Ещё один участник программы – тётя погибшей женщины Гуля Рзаева – сообщила, что сразу приехала на место пожара, как только узнала о ЧП. «Пожарники между собой руганью разговаривали, потому что кран не могли найти, потому что они без воды приехали туда», – сказала она. Кроме того, по её словам, возникли проблемы и с кислородом. Когда сотрудники МЧС поставили лестницу к окну семьи, которая погибла, то у них не оказалось кислорода. «Друг друга спрашивали: «Чё, у тебя есть?» Он сказал: «Нет». В баллонах пусто было. Потом ждали кислород. Пока они обувались, одевались, зашли, заходить невозможно было, потому что сильный дым был в окошке».

Александр Гордон отметил, что прокуратура должна проверить, насколько готова служба МЧС в Ноябрьске к тушению домов. «Я хочу напомнить, что всё это происходило в Ноябрьске, в Ямало-Ненецком автономном округе, в округе, который является спонсором нашей экономики. И очень странно, что в местном бюджете нету денег на пожарную команду», – сказал Александр Гордон.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело из-за пожара. Следственный комитет намерен проверить, как соблюдалось противопожарное законодательство.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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