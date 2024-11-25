В Ноябрьске будут судить пиромана – виновника пожара с погибшими

В Ноябрьске осудят мужчину, который, по версии следствия, поджигал жилые дома. В уголовном деле четыре дома. Во время пожара в одном из них – на улице Школьной – погибли три человека. Пожары случались с сентября 2023 года по октябрь 2024 года.

Обвиняемый – мужчина 1989 года рождения. Мотивом были хулиганские побуждения.

«Используя зажигалку, легковоспламеняющуюся жидкость и неустановленный следствием предмет, совершил поджоги жилых многоквартирных домов. В результате полностью уничтожены жилой дом по улице Школьная, второй подъезд жилого дома по улице Мира, второй подъезд жилого дома по улице Республики, первый подъезд жилого дома по улице Советской и находившееся в них имущество. От острого отравления окисью углерода (угарным газом) наступила смерть троих потерпевших, проживавших в доме по улице Школьная, одному жителю дома по улице Республики причинен легкий вред здоровью, двум жителям дома по улице Советской причинен средний вред тяжести здоровью»,– рассказали в Следкоме Ямала.

Пожар на улице Школьной стал причиной гибели женщины и двоих детей. Это вызвало сильный резонанс в городе. Жильцы дома ездили на передачу «Мужское и женское», где делились подозрениями в ом, что на скорость тушения мог повлиять тот факт, что пожарные не сразу нашли источник воды и кислород.

В октябре 2023 годав телеграм-канале Baza появилась информация о том, что полиция случайно вышла на пиромана, который признался, что поджег деревяшку, чтобы посмотреть на огонь.

Обвиняемый вину не признал, ущерб потерпевшим не возместил.

Квалификация дел – ч. 2 ст. 167, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167, п. «а» ч. 2 ст. 115, ч. 2 ей ст. 167, п. «а», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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