Женщина и двое детей погибли в пожаре в аварийном доме Ноябрьска

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре троих людей в Ноябрьске. Как выяснилось, погибшие – женщина и двое детей. Об этом сообщает Следком Ямала 18 сентября 2023 года. ЧП случилось в ночь на 18 сентября на улице Школьная,3.

Как уточнили в управлении МЧС Ямала, год постройки дома – 1989. Он признан аварийным, срок сноса 2028 год.

Погибшие дети – 2017 и 2020 годов рождения.

Квалификация уголовного дела ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст.293 (халатность).

«Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и произошедшего пожара. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», – говорится в сообщении ямальского Следкома.

Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС. В жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей.

Проверку по факту ЧП таже проводит прокуратура.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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