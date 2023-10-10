Глава ямальского Следкома встретился с погорельцами из Ноябрьска после телепередачи «Мужское и женское»

Глава ямальского Следкома Андрей Егоров поговорил с погорельцами из Ноябрьска, которые проживали в доме по адресу Школьная,3. Как сообщают в пресс-службе ведомства, ноябряне озвучили свои претензии к УК. Накануне в соцсетях появилась видеозапись телепрограммы «Мужское и женское», где жильцы рассказали, что у них есть не только вопросы к УК, но и к МЧС.

После тушения пожара, напомним, спасатели обнаружили тела женщины и двоих её дочерей. Как рассказали в СК, при пожаре лишились имущества 12 семей.

В разговоре, который состоялся по видеосвязи, помимо г-на Егорова участвовал также и.о. директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

«Заявители высказали свои претензии к управляющим компаниям, которые, по словам граждан, не оказывали должным образом услуги по содержанию дома и поддержанию его в безопасном состоянии. Руководитель следственного управления пояснил, что в настоящее время по уголовному делу работает следственная группа, которая отрабатывает все версии, изучает обстоятельства произошедшего, устанавливает причины и условия, приведшие к трагедии», – говорится в сообщении ямальского Следкома.

Г-н Савиных обещал каждой семье, пострадавшей из-за пожара, предложить варианты решения по приобретению жилья с учётом права собственности на утраченное при пожаре.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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