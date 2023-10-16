После передачи на «1 канале» Бастрыкин запросил доклад о расследовании пожара в Ноябрьске

Глава следственного комитета России Александр Басткрыкин запросил у ямальских силовиков доклад о ходе расследования причин пожара в Ноябрьске по адресу Школьная,3. В огне погибли женщина и двое её детей 3 и 5 лет. Особое внимание г-на Бастрыкина связано в том числе и с телепередачей «Мужское и женское», в которой обсуждали возможные причины пожара и его тушение. Родственники погибшей не исключили, что женщину убили до пожара, а потом подожгли дом, чтобы скрыть убийство, А соседи убитой рассказали, что пожарные машины ехали долго и потом потратили время на поиски источника воды. В пессе появились данные о том, что МЧС не согласны с этими утверждениями, однако офоциального опровержения от МЧС не последовало.

Ямальский Следком возбудил уголовное дело, подозревая два возможных состава преступления – ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст.293 (халатность).

Теперь глава СУ СК ЯНАО Андрей Егоров доложит Александру Бастрыкину о том, что известно следствию на данный момент.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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