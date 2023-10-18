В Ноябрьске задержали поджигателя дома, где погибли женщина и дети

Силовики подтвердили задержание поджигателя дома в Ноябрьске, где погибли женщина и двое детей. Злоумышленника заключили под стражу, уточнили в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Чуть ранее в телеграм-канале Baza появилась информация, что полиция случайно вышла на пиромана, который признался, что поджег деревяшку, чтобы посмотреть на огонь. В СК мотивы поджигателя пока не уточняют.

«Следствием установлено, что 18 сентября 2023 года обвиняемый в ночное время проследовал к дому № 3 по ул. Школьная г. Ноябрьска и, используя зажигалку и тряпку, поджег лестничные площадки дома»,– рассказывают в ямальском Сделкоме.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Ранее пожар на Школьной стал поводом для обсуждения в телепередаче «Мужское и женское». Родственник погибшей женщины предположили, что её смерть была не случайной. А соседи – жильцы сгоревшего дома – заявили, что пожарные ехали долго и потом долго не могли найти источник воды. Неофициально спасатели опровергают эти слова, но официального комментария так и не вышло.

Передача вызвала резонанс и способствовала более пристальному вниманию со стороны силовиков. Глава ямальского управления СКР Андрей Егоров встретился с погорельцами. Глава СК России Александр Бастрыкин попросил его доложить о ходе расследования.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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