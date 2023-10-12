В Ноябрьске утром горел жилой деревянный дом

В Ноябрьске снова горел деревянный жилой дом. Утром 12 октября пожар вспыхнул в здании по адресу Советская д. 53А.

«Через три минуты пожарные подразделения были на месте. По прибытию наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Со второго подъезда жильцы самостоятельно эвакуировались, все силы огнеборцев были направлены по поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага пожара в первом подъезде.

Одному человеку понадобилась помощь спасателей , которого спасли по трехколенной лестнице, шесть человек были эвакуированы также спасателями»,– говорится в сообщении Управления МЧС ЯНАО.

Очаг пожара был в квартире на втором этаже, сообщают в ведомстве.

Полчаса понадобилось спасателям для локализации пожара. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В МЧС добавляют, что вовремя отреагировать на огонь помог

пожарный извещатель, который был размещён в подъезде разбудил жильцов дома.

Во время тушения четыре человека получили незначительные травмы.

В 5 часов 56 минут пожар был полностью потушен. Огнём повреждён подъезд, квартиры не пострадали.

Причины ЧП устанавливаются.

В конце сентября в Ноябрьске сгорел деревянный дом по адресу Школьная,3. В огне погибли женщина и двое детей.

В рамках передачи «Мужское и женское» жильцы дома рассказали о том, что спасатели ехали долго и у них возникли проблемы с водой. По неофициальным данным, эти сведения в МЧС называют недостоверными. Однако публично ведомство никаких комментариев не дало.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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