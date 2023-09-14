Губернатор Артюхов уволил трёх заместителей и усилил молодую чиновницу

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, назначенный на второй срок, сформировал новое правительство. В отставку ушли несколько членов его команды. В том числе лишились должностей замы губернатора Аркадий Бессонов (бывший глава МЧС на Ямале), Татьяна Бучкова и Александр Мажаров. Последние два чиновника были политическими долгожителями – их назначал прежний глава округа Дмитрий Кобылкин.

Среди новых членов правительства – Константин Оболтин и Александр Емельянов. Но это не новые лица в политике. Они уже работали в команде, на более низких должностях. Первый в качестве заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий и связи будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС. Второй займётся стройками.

Г-н Артюхов значительно перераспределил полномочия: оставив в команде многих своих замов, он изменил их зоны ответственности.

Социальный блок, который ранее курировала г-жа Бучкова, перейдёт в ведение молодого заместителя г-на Артюхова – Ирины Новосёловой, которая до этого руководила аппаратом губернатора. При этом аппарат всё также останется под её контролем.

Александр Подорога больше не будет возглавлят Депстрой. На его место назначают Сергея Власенко. Г-н Подорога, как заместитель главы округа, сохраняет за собой кураторство лишь департамента транспорта и дорожного хозяйства. При этом он получает полномочия ушедшего Александра Мажарова – именно Подорога теперь будет координировать работу департамента внешних связей. В то числе он займётся подготовкой к празднованию 50-летних юбилеев основания Нового Уренгоя и Ноябрьска, 430-летия Салехарда. В его зону ответственности также войдёт управление делами правительства, служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Изменения практически не коснутся работы первого, экономического, зама – Александра Калинина. Он будет отвечать за департаменты экономики, имущественных отношений, государственного заказа.

Андрей Гаранин, которого назначили недавно, будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента природных ресурсов и экологии. В ведение заместителя губернатора войдут также департамент гражданской защиты и пожарной безопасности и департамент по физической культуре и спорту. Таким образом Дмитрий Артюхов избавился от заместителя по вопросам безопасности.

Сергей Карасёв, заместитель губернатора и директор департамента государственного жилищного надзора, продолжит курировать департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, департамент агропромышленного комплекса и Службу ветеринарии.

Сергей Климентьев продолжит совмещать должность заместителя губернатора с руководством департаментом внутренней политики, а также будет контролировать департаменты по делам коренных малочисленных народов Севера, молодёжной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент.

Альбина Свинцова остаётся заместителем губернатора, директором департамента финансов ЯНАО.

Дмитрий Артюхов вступил в должность 10 сентября 2023 года.

Салехард, Юлия Фролова

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