Артюхов кардинально изменил состав ямальского правительства и перераспределил полномочия

Губернатор Дмитрий Артюхов сегодня представил своё новое правительство. У главы региона будет девять заместителей. Посты потеряли сразу два члена команды экс-губернатора округа Дмитрия Кобылкина: Татьяна Бучкова и Александр Мажаров. Кадровые решения коснулись также Аркадия Бессонова, который был назначен в правительство в 2018 году. Кроме того, в окружном правительстве появились новые лица.

Самое обсуждаемое увольнение – уход куратора соцблока Татьяны Бучковой. Теперь этой непростой сферой займётся молодая чиновница, бывшая глава аппарата губернатора Ирина Новосёлова. У неё будет соцполитика, здравоохранение, образование, культура и занятость. Аппарат также останется под её контролем, но уже с новым руководителем.

Следуя политической традиции Ямала, Татьяне Бучковой предложат работу в команде, но на другой должности. Собеседник из правительства сообщает, что она возглавит рабочую группу по подготовке к выставке «Россия», которая должна открыться на ВДНХ уже через два месяца.

Бучкова 13 лет занимала должность заместителя губернатора Ямала. За этот период, разумеется, было много скандалов в курируемой ею сфере. Однако собеседник в правительстве округа отмечает, что серьёзных претензий к ней у Дмитрия Артюхова не было, она в целом справлялась с вызовами последних лет. В период распространения коронавируса замгубернатора стала лицом оперштаба и ежедневно транслировала принятые коллегиально решения. Система справилась с наплывом больных и строительством новых инфекционных госпиталей. Г-жа Бучкова смогла включиться и в флагманские проекты губернатора: Год талантов и Год знаний, которые стали импульсом масштабных преобразований в культуре и образовании.

«Предоставление социальных услуг стало более клиентоцентричным: назначают выплаты автоматически, часть документов запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия. На «отлично» отработана и помощь участникам СВО: у каждой семьи есть собственный куратор из местного управления соцзащиты», – так инсайдер объясняет сохранение позиций Бучковой в последние годы, несмотря на то, что слухи об отставке чиновницы появлялись регулярно.

Уход Александра Мажарова, который занимался межрегиональными и имиджевыми проектами региона, а также спасателя Аркадия Бессонова связывают с курсом губернатора на омоложение правительственного состава. Г-н Мажаров, как опытный политик, может стать новым депутатом Тюменской думы. Мандат вакантен после назначения Владимира Пушкарёва на пост сенатора от правительства ЯНАО.

Изменившаяся политическая ситуация стала поводом для новых компетенций Александра Подороги. До сегодняшнего дня он совмещал пост директора Депстроя с должностью заместителя губернатора и курировал дороги и стройки. Теперь же за ним остаются только дороги. Он получил в ведение департамент внешних связей от Александра Мажарова и управление делами правительства и более плотно займётся связями с Волновахой, налаживанием там мирной жизни, распространением опыта Ямала на этот регион. «Также Подорога, который имеет большой опыт работы на новых территориях, займется вопросами снабжения ямальских бойцов и выстраиванием отношений с командованием, главами новых регионов», – уточняет собеседник в правительстве.

Также ему предстоит подготовить имиджевые события – 50-летние юбилеи Нового Уренгоя и Ноябрьска, 430-летия Салехарда.

Отдельный заместитель у Дмитрия Артюхова появился по вопросам строительства. Это будет Александр Емельянов, который в команде Подороги возглавлял Дирекцию капстроительства и инвестиций ЯНАО.

Также новый заместитель – Константин Оболтин. Ранее он был директором департамента информационных технологий. Теперь совмещает две должности и будет также курировать работу службы по делам архивов и службы ЗАГС.

Альбина Свинцова остаётся заместителем губернатора, директором департамента финансов ЯНАО.

Андрей Гаранин будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента природных ресурсов и экологии. Ему также отдадут в ведение департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Помимо этих департаментов, у которых в целом есть точки соприкосновения (например, природные пожары), Гаранин будет курировать и департамент по физической культуре и спорту.

Сергей Карасёв, заместитель губернатора и директор департамента государственного жилищного надзора, продолжит курировать департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, департамент агропромышленного комплекса и Службу ветеринарии.

Сергей Климентьев продолжит совмещать должность замгубернатора с руководством департаментом внутренней политики, а также будет контролировать департаменты по делам коренных малочисленных народов Севера, молодёжной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент.

Салехард, Наталья Ефремова

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