Депутаты поправят устав округа из-за кадровых решений губернатора Артюхова

Депутаты Заксобрания Ямала на следующем заседании рассмотрят поправки в устав округа. Изменения коснутся состава правительства: поправки введут возможность назначать нескольких первых заместителей губернатора, а не одного. На деле у главы региона Дмитрия Артюхова уже два первых заместителя – Ирина Новосёлова и Александр Калинин. Такая конфигурация правительства сформирована г-ном Артюховым после его переназначения на новый срок – в сентябре 2023 года.

Ранее в правительстве ЯНАО был только один первый заместитель.

В проекте решения депутатов говорится, что поправки будут действовать на правоотношения, возникшие с 15 сентября. Новое правительство г-н Артюхов представил 14 сентября. То есть поправки, принятые в конце октября, узаконят решение главы региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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