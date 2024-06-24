Губернатор Артюхов отдал молодёжную политику в ведение Новосёловой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия между своими заместителями. Теперь молодёжную политику будет курировать Ирина Новосёлова, получившая пост осенью 2023 года, а не Сергей Климентьев. Г-жа Новосёлова будет заниматься патриотикой и волонтёрством.

Распоряжение подписано губернатором 21 июня 2024 года.

Ирина Новосёлова отвечает в правительстве ЯНАО за социальную политику. В её ведении находятся: аппарат губернатора, департамент образования, департамент здравоохранения, департамент социальной защиты, департамент культуры, департамент занятости населения, служба государственной охраны объектов культурного наследия.

Заместитель губернатора Сергей Климентьев занимается внутренней политикой региона. Он курирует также департамент по делам коренных малочисленных народов Севера, государственно-правовой департамент и департамент региональной безопасности автономного округа, за исключением вопросов, относящихся к компетенции губернатора.

Салехард, Наталья Ефремова

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