В Новом Уренгое осудили педофила, который насиловал дочь и выкладывал видео в Сеть

В Новом Уренгое осудили педофила, который снимал на видео издевательства над своей дочерью и выкладывал материалы в Сеть. Мужчина должен отправиться в колонию строгого режима на 13,6 лет. На педофила силовики вышли как раз по этим материалам из Интернета. Преступления были совершены несколько лет назад.

«В Новом Уренгое в 2012 году 45-летний местный житель на протяжении длительного времени изготавливал посредством фото- и видеосъемки порнографические материалы с участием дочери. Ребенок на тот период не достиг 12-летнего возраста. Съемки злоумышленник распространял в Сети. Кроме того, будучи нетрезвым, мужчина совершал в отношении дочери насильственные действия сексуального характера. Издевательства он также снимал на видео и выкладывал в Интернет. Все это он делал с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей», – говорится в материалах следственного управления СК Ямала.

Как сообщало агентство ранее, девочка проходит реабилитацию. Супруга педофила не подозревала, что он издевается над дочерью и узнала об этом от силовиков.

Злоумышленник признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (п.п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ).

Свою вину педофил признал.

Новый Уренгой, служба информации

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