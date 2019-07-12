На Ямале будут судить педофила, который насиловал свою дочь и снимал это на видео

На Ямале до суда дошло дело маньяка-педофила, который издевался над своим ребенком и снимал все это на камеру. Полученные видео и фотоматериалы он отправлял в Сеть. Дочь, которая стала его жертвой, на период совершения преступлений не достигла 12-летнего возраста. Подобности расследования озвучили в пятницу, 12 июля 2019 года в следственном управлении СК Ямала.

Преступления были совершены в 2012 году в Новом Уренгое. Их выявили силовики, когда проводили проверку по факту распространения видео с насилием в Сети. Следы привели к обвиняемому. Следователям также удалось поговорить с ребенком. Тогда и вскрылись преступления. Сейчас девочка проходит реабилитацию. Супруга педофила не подозревала, что он издевается над дочерью и узнала об этом от силовиков.

Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. На момент преступления ему было 45 лет. Он насиловал ребенка, будучи пьяным, и снимал это на камеру.

«В 2012 году местный житель с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей на протяжении длительного времени изготавливал посредством фото- и видеосъемки порнографические материалы с ребенком, которые распространял в сети Интернет», – раскрыли фабулу уголовного дела в СУ СК Ямала.

Обвиняемый дал признательные показания. Он помещен под стражу. Согласно заключению эксперта, мужчина признан вменяемым.

Новый Уренгой, служба информации

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