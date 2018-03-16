На Ямале престарелый педофил развратил юных воспитанниц интерната

В Тазовском районе расследуется уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната, совершавшего развратные действия в отношении воспитанниц. Дело в отношении работника МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» возбуждено по статьям «развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера» (ч.2 ст.135 и ч.4 ст.132 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия установлено, что в 2017 году 59-летний воспитатель совершал развратные действия в отношении воспитанниц. На данный момент выявлено 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста.

По ходатайству следователя Тазовским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Тазовский, Иван Гридин

Тазовский. Другие новости 14.03.18

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