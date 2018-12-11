На Ямале будут судить педофила, который издевался над детьми аборигенов

В Тазовском районе окончено расследование дела в отношении воспитателя-педофила. Он издевался над воспитанницами «Тазовской школы-интерната». В ней обучаются дети тундровиков. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Это 132 статья УК РФ. Следователи выявили пять эпизодов. Пострадали четыре девочки.

«В марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года 59-летний младший воспитатель школы-интернат совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц. О преступлении руководству школы сообщила мама одной из потерпевших», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Среди пострадавших были девочки младше 12 лет. Ранее в прокуратуре Ямала сообщали, что этот воспитатель работал в школе с 2006 года. В рамках уголовного дела мужчину проверили психиатры. «Обвиняемый во время совершения инкриминируемых ему деяний мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело в ближайшие дни будет направлено в суд.

В работе школ-интернатов в Тазовском районе уже находили многочисленные нарушения. Педагоги Гыданской школы-интерната писали письмо губернатору о том, что воспитанники нападают на учителей. Проверки начались только после того, как это письмо было опубликовано в СМИ.

Тазовский район, служба информации

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