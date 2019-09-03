На Ямале появятся новые приюты: животных будут маркировать, лечить и выпускать

На Ямале разработали правила для приютов, где содержатся бездомные животные. В новом регламенте очень много требований – за кошками и собаками нужно ухаживать, помечать их несмываемыми метками, кастрировать, лечить. Серьезные требования предъявляются к помещениям, где они будут содержаться. Примечтаельно также, что здоровых и привитых животных можно будет выпускать обратно на улицу. Как говорится в постановлении правительства округа, эти меры разработаны в связи с принятием федерального закона, который настаивает на ужесточении контроля над этой сферой.

По данным на лето 2019 года на Ямале работали 17 пунктов для временной передержки: 12 частных и 5 муниципальных. При этом ни один из них не соответствует требованиям законодательства. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Губкинского обещал, что власти будут финансировать приюты для безнадзорных животных. При этом он призывал волонтеров, которые уже сейчас этим занимаются, помогать в организации «правильных» передержек.

«Моя принципиальная позиция, чтобы этим занимались общественники. У вас появятся бюджетные деньги, за них надо отчитываться. Кажется, что это легко. Но там определенная ответственность», – говорил глава региона. Он уточнял, что решения по финансированию строительства приютов приняты в Тарко-Сале и Новом Уренгое. Также Артюхов обещал помочь властям Губкинского, которые хотят организовать приют на месте существующего пункта волотнтеров. Приют должен появиться и в Надыме, его стоимость – порядка 50 млн рублей.

Новые правила

Согласно постановлению правительства Ямала, новые правила организации приютов вступают в силу с 1 января 2020 года. Приведем некоторые требования из документа.

Во-первых, всех беспризорных животных придется помечать неснимаемыми и несмываемыми метками. Кроме того, собак и кошек придется стерилизовать. Всех питомцев нужно будет прививать против бешенства и других заболеваний. Тех, кого не забрали хозяева, и кто был привит, кастрирован и маркирован, можно будет возвращать на улицу. Очевидно, это один из наиболее спорных пунктов.

Умерщвлять кошек и собак можно будет только при наличии подтвержденного ветеринаром тяжелого заболевания.

В приюте животных нужно будет кормить, выгуливать, чистить. Также необходимо будет держать в чистоте клетки и посуду четвероногих.

В новых правилах прописываются и требования к самим помещениям. Приюты нельзя будет размещать в жилых и административных зданиях. «Приютом является специально оборудованный имущественный комплекс, созданный в целях осуществления деятельности по содержанию животных», – говорится в постановлении.

Кроме вольеров на территории приюта нужно оборудовать площадки для выгула. А также – изоляторы и карантин. Прописаны и нормы для вольеров. «Вольер для каждой собаки включает минимально 2 м.кв. пространства для движения (открытый вольер) и 1 м.кв. крытого вольера (будки, кабины). Будка (кабина) должна защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений и должна обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней собаки не ниже плюс 7 градусов», – указано в документе.

При этом неясно, что будет со старыми пунктами передержки, которыми занимаются волонтеры, и когда начнут строить новые здания, которые будут соответствовать новым регламентам. Получить комментарии руководителя службы ветеринарии Евгения Попова не удалось – в ведомстве сообщили, что он в командировке.

Агентство «Новый День» отправит запрос в правительство ЯНАО. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Салехард, служба информации

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