На Ямале зоозащитники боятся, что чиновники повесят на них свою работу

Приюты для бездомных животных на Ямале будут созданы за счет средств окружного и муниципальных бюджетов. Такие учреждения должны появиться в каждом городе и райцентре уже к 1 января 2020 года. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. В сентябре чиновники утвердили правила для таких объектов, они достаточно строгие. При этом неясно, как будут формироваться штаты и финансирование приютов. Волонтеры, которые сейчас работают с животными, опасаются, что всю работу с выросшими в разы требованиями переложат на общественников.

На Ямале с 2020 года муниципалитеты будут обязаны организовать приюты для животных. Частные пункты передержки, которыми занимаются неравнодушные жители, заменят государственные центры, созданные на бюджетные деньги.

На совете глав губернатор Ямала Дмитрий Артюхов говорил, что можно использовать для создания таких учреждений существующие площадки. «В каждом случае будем работать индивидуально. Если где-то есть подходящие объекты, надо поддержать и развить начинание. Можно использовать промышленные зоны, готовые помещения. Это будет быстрее и эффективнее, нежели начать крупную программу чуть ли не капитального строительства», – говорил глава.

Губернатор Дмитрий Артюхов несколько раз повторял мысль о том, что именно общественникам нужно доверить работу по присмотру и уходу за безнадзорными животными в таких пунктах. На встрече с жителями Губкинского он предостерег зоозащитников: появятся бюджетные деньги, за которые нужно будет отчитываться.

При этом власти так видят роль общественников: «волонтеры смогут осуществлять прием животных в приют, их кормление, выгул, уборку помещения для содержания животных, приобретение расходных материалов, проводить агитационную работу, а также поиск новых владельцев». Об этом агентству «Новый День» сообщили в правительстве ЯНАО в ответ на запрос в сентябре 2019 года.

Мнение волонтеров

Центр помощи бездомным животным в Новом Уренгое «Подари мне жизнь» – самый крупный на Ямале. Власти рассматривают вариант создать на его базе полноценный приют к 2020 году. Сейчас у волонтеров есть территории, в том числе гаражи и вольеры для содержания отловленных на улицах питомцев. Часть из этих помещений купили раньше на средства гранта. Под опекой неравнодушных уренгойцев – 100 собак. Это очень много. Есть еще кошки – их тоже бывает до сотни.

Как сообщила агентству «Новый День» координатор центра Наталья Хорошилова, волонтеры Нового Уренгоя принимали участие в обсуждении новых правил организации приютов, которые готовили власти. Но судя по всему, замечания не учли.

«Мы, например, предлагали изменить нормы числа сотрудников в приютах. В существующем документе норматив такой: на 40 животных один человек. Если мы говорим о собаках, то одного человека мало. Второй момент: к нам поступают разные животные, однажды даже попала лошадь. Не всех можно выпускать обратно в среду, как это прописано в новом постановлении правительства. Вернуть на улицу можно только собак, к кошкам это неприменимо», – приводит пример предложенных поправок руководитель приюта.

Но самое главное: государственные приюты не должны полностью лечь на плечи общественников. Наталья Хорошилова поясняет: роль волонтеров в государственных приютах до сих пор четко не определена.

«Приюты – это адский труд. Нам это известно лучше других, мы разрослись с небольшого пункта до полноценного центра содержания животных, у нас много животных, рук очень не хватает. У большинства волонтеров есть семьи, своя работа. Люди перегорают и уходят. Им нужно платить зарплату. Мы – учредители центра, и до сих пор его не покинули, потому что оставить животных просто не на кого. Поэтому если власти хотят, чтобы за животными в государственных приютах ухаживали только волонтеры – эта идея провалится. В каждом большом приюте должны быть бухгалтер, юрист, руководитель, штат работников», – заключает собеседница.

Собеседник агентства в правительстве округа уточнил, что утвержденные в сентябре 2019 года правила организации приютов и обращения с бездомными животным еще могут измениться. Дело в том, что пока никто не знает, как исполнять федеральный закон, который обязывает регионы заняться проблемой бродячих собак и кошек и сделать приюты нового типа. Скорректировано в 10:00.

Салехард, Юлия Фролова

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