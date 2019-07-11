Все ямальские главы должны создать передержки для бездомных животных

В каждом муниципалитете ЯНАО до конца 2019 года появится приют для временного содержания бездомных животных. Об этом сообщил в четверг, 11 июля, главный ветеринарный врач округа Евгений Попов на совете глав. Его слова цитируют в пресс-службе правительства округа. Как рассказали в администрации округа, в регионе действуют 17 пунктов для временной передержки животных, из них 12 частных и пять муниципальных. Ни один из них не соответствует требованиям законодательства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рекомендовал привлекать к работе по обустройству приютов волонтеров и зоозащитников.

«Понимаем, что инвестиции большие, нужно бюджетное финансирование на создание инфраструктуры, но подключать к организации и работе самих приютов общественников – обязательно. Вместе с главами нужно взращивать, находить адекватные общества, которые занимаются безнадзорными животными. Только так мы сможем удовлетворить две полярные точки зрения: и тех, кто говорит, что надо кардинально решать проблему уличных животных, и тех, кто их защищает», – заявил глава региона, слова которого цитируют в его пресс-службе.

Проблема отлова и ликвидации бездомных животных остро стоит на Ямале. Собаки нападают на детей, после чего прокуратура наказывает муниципальных чиновников. При этом часть жителей настроена против отлова, так как такие службы допускают нарушения, которые приводят к гибели домашних животных.

Проблему бродячих собак хотели решить, внедряя чипирование питомцев. В этом случае сразу было бы ясно, есть ли владелец у отловленных кошек и псов. Но этот способ оказался вне закона, так как у региональных властей нет полномочий для установления такой обязанности.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.07.19

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