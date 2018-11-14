В Салехарде жители нападают на ловцов бродячих собак и силой отбирают животных

Жители Салехарда нападают на отловщиков бродячих собак. Об этом заявил глава муниципального предприятия «Салехарддорстрой» на официальном сайте мэрии столицы Ямала. Глава компании Раиф Казиев рассказал, что жильцы отбирают отловленных собак, специалистам даже приходится вызывать полицию, чтобы сохранить имущество и здоровье.

В мэрии отмечают, что участились случаи, когда горожане-вредители выпускают собак, ломают и выбрасывают установленные ловушки для безболезненного отлова животных. Там подчёркивают, что вместе с этим именно жители города чаще всего становятся причиной появления безнадзорных животных, когда берут питомцев домой, а потом выбрасывают.

«Летом произошел случай: в районе ул. Щорса 6 а (вблизи места, где был покусан ребёнок) на службу отлова напала жительница города. Нецензурно выражаясь и угрожая сотрудникам отлова физической расправой, она пыталась отнять у водителя ключи от машины, сломала боковое зеркало. Пришлось вызвать полицию. Аналогичная ситуация произошла в районе улицы Маяковского на прошлой неделе у дома № 52», приводят слова г-на Казиева на сайте мэрии 14 ноября 2018 года. Он добавил, что особенно боятся сотрудники отлова жителей микрорайона Удача – там собак отбирают силой.

Проблема бродячих собак вызывает жаркие споры во всех территориях Ямала. Зоозащитники стараются добиться гуманных способов борьбы с ростом численности животных, а обеспокоенные родители настаивают на жёстких мерах. В Салехарде проблема стала особенно актуальна после того, как весной 2018 года собакина улице сильно покусали ребёнка. Ему пришлось долго лечиться в больнице. Затем его родители и прокуратура судились с чиновниками из-за ненадлежащего отлова.После этого мэрия выплатила семье мальчика 300 тыс. рублей.

В администрации Салехарда в среду, 14 ноября, рассказали, что в столице Ямала животных на улицах ловят с помощью ловушкек или обездвиживающих препаратов. Затем их помещают в вольеры на пять дней. Если за это время не найдётся владелец, собаку усыпляют.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.11.18

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