Мэрия Салехарда выплатила 300 тысяч рублей семье мальчика, на которого напали собаки

Мэрия Салехарда выплатила семье мальчика, которого в апеле 2018 года покусали собаки на улице, 300 тыс. рублей. Ранее такое решение принял суд. О том, что оно исполнено, рассказали в прокуратуре Ямала 28 августа. Именно надзорная инстанция подавала иск о возмещении вреда.

ЧП произошло 2 апреля 2018 года. Мальчик восьми лет направлялся на детскую площадку, когда на него напала стая собак. Ребёнка на «скорой» доставили в окружную больницу. У мальчика были многочисленные раны. Он долгое время находился в больнице. Ребёнок до сих пор проходит реабилитацию: у него остались большие раны на ногах от укусов. Он также посещает невролога, так как после ЧП остались тревожные симптомы (тик), рассказала агентству «Новый День» мама пострадавшего.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, потом его отменили. Родители с адвокатом оспаривали это решение. В итоге было возбуждено новое дело, которое передано в Москву, в следственный комитет РФ. На ЧП обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин: он поручил центральному аппарату следственного комитета контролировать это дело.

В администрации Салехарда не комментировали ЧП. Поимкой безнадзорных животных в столице Ямала занимается «Салехарддорстрой». Директор предприятия Раиф Казиев заявлял «Новому Дню», что проблемы кроются в том, что им можно отлавливать псов только вечером и ночью.

Проблема нападения бродячих животных очень актуальна для Ямала. Прокуратура отслеживает каждый случай. Последний – нападение в Надыме. В районной администрации тогда отмечали, что предварительно установлено, что на мальчика набросилась домашняя собака породы ротвейлер.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.08.18

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