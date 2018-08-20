Подробности ЧП в Надыме: на ребёнка напал ротвейлер

Собака, напавшая на ребёнка в Надыме, была в ошейнике, её уже усыпыли. При этом пострадавший двенадцатилетний мальчик до сих пор остаётся в больнице. Речь идёт о ЧП, которое произошло 13 августа и привлекло внимание прокуратуры.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе Надымской районной больницы 20 августа, мальчик находится в травматологии. Он получает антирабическую вакцину, ему также делают перевязки. Его состояние – удовлетворительное. Ранее в прокуратуре Ямала сообщали, что у ребёнка укусы бедра и живота.

В пресс-службе администрации Надымского района озвучили первые результаты проверки по факту ЧП. «Известно, что собака была породистая, ротвейлер. На ней был ошейник. Как только случилось нападение, специализированная служба сразу выехала и ликвидировала животное. Владелец пока не найден – проводится работа по его установлению», – рассказали агентству в администрации района. Там добавили, что муниципальные власти серьёзно относятся к проблеме бродячих собак, а служба отлова реагирует на каждый звонок.

Ранее прокуратура попросила СУ СК Ямала внимательно изучить этот случай на предмет наличия или отсутствия признаков халатности в действиях чиновников, ответственных за регуляцию численности бездомных животных. Это не первый случай нападения собак на ребёнка в Надыме. ЧП также случилось в апреле 2018 года на территории надымской гимназии.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 20.08.18

В Ноябрьске во время массового мероприятия силовиков ранен мужчина. / На Ямале пожаловались на голосование в чумах. / В Надымской больнице отравили пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»