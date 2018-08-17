На Ямале очередное нападение собак на ребёнка, мальчик госпитализирован

В Надыме ещё один ребёнок стал жертвой нападения собаки, прокуратура требует возбудить уголовное дело. ЧП произошло в августе 2018 года, в прокуратуру сведения поступили 14 числа. Двенадцатилетний мальчик попал в больницу с укусами бедра и живота.

Прокуратура намерена подать иск в суд о компенсации вреда. Более того, материал проверки направлен в органы следственного комитета. Надзорная инстанция подозревает, что есть основания для возбуждения дел по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность» в отношении чиновников администрации. Обстоятельства ЧП в прокуратуре не раскрыли.

Получить комментарии в администрации Надымского района не удалось: в информационно-аналитическом отделе не берут трубку. В следственном управлении СК ЯНАО сказали, что проводят проверку.

В Надыме в 2018 году уже был резонансный случай нападения псов на ребёнка: ЧП произошло на территории гимназии в апреле. Правда, тогда ребёнок не пострадал, собака покусала только одежду. К дисциплинарной ответственности был привлечён администратор, который следит за территорией учреждения.

Самый обсуждаемый случай нападения бродячих собак на ребёнка – это ЧП в Салехарде, в результате которого ребёнок долгое время находился в больнице. По факту нападения было возбуждено уголовное дело, которое в связи с сильным резонансом, забрали себе сотрудники СКР.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 17.08.18

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