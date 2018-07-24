Ямальские власти заплатят 900 тыс. за покалеченных собаками детей. И это не предел

На Ямале прокуратура продолжает взыскивать с муниципальных чиновников компенсации за покусанных детей. Речь идёт о нападении бродячих собак на юных ямальцев. Надзорная инстанция, узнав об очередном инциденте, подаёт иск в суд в интересах семьи пострадавшего ребёнка.

Новый случай победы в суде – решение от 20 июля по инциденту в Аксарке (Приуральский район). «15 июня 2018 года в селе Аксарка собака напала на семилетнего ребёнка. Мальчик катался на велосипеде. В результате нападения у ребёнка рана предплечья», – рассказали в прокуратуре Ямала. Ответственность за ЧП возложена на местные власти. По решению суда администрация выплатит семье мальчика 15 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошёл в феврале 2018 года в селе Аксарка. Собака напала на ребёнка возле магазина. Тогда компенсация составила 35 тыс. рублей. Также накануне прокуратура Ямала сообщала о том, что выиграла иск в интересах двух детей, которых собаки покалечили в селе Мужи. Суд постановил: обоим пострадавшим администрация должна выплатить по 30 тыс. рублей.

«Всего в 2018 году направлено 34 иска о компенсации вреда из-за нападения бродячих собак. Рассмотрено 27 из них на сумму 865 тыс. рублей», – заключают в прокуратуре Ямала.

Проблема нападения животных на Ямале особенно остро стояла весной 2018 года. Несколько детей пострадали из-за безнадзорных псов. Один из покусанных вынужден был проходить лечение в больнице, кроме того, его семья судилась из-за того, что решение о возбуждении уголовного дела было отменено. В итоге материалы расследования забрал центральный аппарат СКР, дело возбудили по другой статье УК. В пользу пострадавшего ребёнка взыскано 300 тыс. рублей.

Приуральский район, служба информации

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