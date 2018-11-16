Защитники животных опубликовали доказательства негуманного усыпления собак в Салехарде (ФОТО)

В Салехарде продолжается конфликт между зоозащитниками и отловщиками бездомных животных. В соцсети противники массового отлова 15 ноября выложили ролики автомобиля, на котором сотрудники «Салехарддорстрой» собирают собак с улиц: в кузове грузовика друг на друге лежат собаки без признаков жизни. Кроме того, опубликовано видео пса в конвульсиях – по данным зоозащитников, такую реакцию вызывает снотворное, которым животных обездвиживают. В сообществе «В Салехарде» тема горячо обсуждается и собрала уже более 90 комментариев.

Как раннее сообщало агентство «Новый День», 14 ноября 2018 года муниципальная контора, которая занимается отловом собак в столице Ямала – «Салехарддорстрой» – опубликовала заявление на сайте мэрии. В нём специалисты пожаловались на противодействие жителей, которые нападают на отловщиков и отбирают животных.

Это заявление вызвало реакцию в соцсетях. Зоозащитники обнародовали видео собак, которые бьются в конвульсиях, и снимки грузовика, набитого обездвиженными псами. Главная претензия, которую волонтёры высказывают сотрудниками муниципального предприятия – они забирают собак на привязи, домашних, а также щенков до года, что запрещено контрактом. Более того, защитники недовольны негуманными способами усыпления собак и слишком короткими сроками передержки до усыпления (только 5 дней). Спор развернулся вокруг тезиса о том, что согласно гражданскому кодексу собак как найденное имущество нужно держать в вольерах до установления хозяина не менее полугода.

Кроме того, комментаторы подсчитали доходы «Салехарддорстроя» – за каждую собаку из бюджета предприятие получает 8,8 тыс. рублей. По мнению граждан, сумма во много раз превышает реальные расходы.

В компании получить комментарии во время подготовки материала не удалось – там взяли телфон агентства «Новый День», но пока не перезвонили.

фото – доказательства того, что отловщики забирают щенков

фото – собака в конвульсиях

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.11.18

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