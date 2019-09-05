Аборигенов Ямала просят помочь в поиске пропавшего вертолета, вылетевшего из Нового Уренгоя

Силовики просят ямальцев помочь в поиске пропавшего вертолета, который вылетел из Нового Уренгоя в Дудинку. Обломки борта могут найти коренные жители, рыбаки и охотники.

На борту пропавшего судна были трое мужчин – Виктор Радченко (16.08.1983 г.р.), Владимир Севостьянов (19.03.1984 г.р.) и Руслан Алиев (11.10.1966 г.р.). Вылетая, они нарушили правила безопасности: не провели оценку летной годности вертолета, не составили план полета, не сообщили о маршруте и полете службе организации воздушного движения.

Ми-2 около шести вечера 11 августа 2019 года вылетел с территории производственной базы «Полярный экспресс», расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой. Конечный пункт – поселок Дудинка Красноярского края. Туда вертолет не долетел. Уральское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Поиски судна проводили сотрудники ФКУ «Сибирский авиационно-спасательный центр». А также ямальский отряд «Ямалспас» – они возобновили поиски в сентябре 2019 года. Судно не нашли до сих пор.

Очевидцев просят сообщить по телефону дежурной службы Уральского следственного управления на транспорте СК России 8-912-606-00-57; 8(3494) 24-58-80. Пропавший без вести вертолет МИ-2 имеет корпус синего цвета без регистрационных номеров

Расследование дела продолжается.

Новый Уренгой, служба информации

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