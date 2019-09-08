В Красноярском крае нашли сгоревший вертолет с Ямала (ВИДЕО)

Пропавший вертолет, который вылетел из Нового Уренгоя, нашли разбитым в Красноярском крае 7 сентября 2019 года. Нашли также и останки людей. Напомним, на борту воздушного судна находились три человека. С момента пропажи судна прошел почти месяц – с Ямала вертолет вылетел 11 августа 2019 года.

Ранее Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 268 УК РФ. Вертолет нашли в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края.

Он вылетел с территории производственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой в направлении города Дудинка Красноярского края. При этом экипаж нарушил правила полета: не проводили оценку летной годности, не составляли план полета, не уведомили службы организации воздушного движения.

«В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия», – говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Красноярский край, Новый Уренгой, служба информации

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