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Воскресенье, 8 сентября 2019, 09:21 мск

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Под Новым Уренгоем ночью загорелась свалка (ФОТО)

фото – Виталий Никонов, сообщество «ЧП.ДТП. Новый Уренгой» «Вконтакте»

В Новом Уренгое в ночь на 8 сентября 2019 года произошел пожар в промышленной зоне. Об этом сообщают утром очевидцы в соцсетях. Пожар возник в районе карьера 16, горели старые покрышки рядом с полигоном ТБО (тут организован прем таких отходов). На месте всю ночь работали сотрудники МЧС.

В сообществе «ЧП. ДТП. Новый Уренгой» «Вконтакте» появились видео и фото. На видео, снятом в ночное время, виден сильный огонь. На более поздних фото – черный дым.

В пресс-службе управления МЧС ЯНАО агентству «Новый День» сообщили, что горят покрышки рядом с полигоном отходов. Пожар возник около 12 часов ночи. В 5:40 утра объявлена его локализация. Но тление продолжается – пожары на мусорных полигонах обычно не удается погасить полностью сразу.

Причина пожара пока неясна.

Новый Уренгой, служба информации

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