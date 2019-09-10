Горевшая свалка покрышек под Новым Уренгоем принадлежит компании-банкроту

В Новом Уренгое засыпают песком пепелище от возгорания покрышек на свалке рядом с городским полигоном ТБО. По данным мэрии, старые колеса находились в собственности компании, которая сейчас банкротится и деятельности не ведет. Пожар возник в ночь с 7 на 8 сентября 2019 года.

«Возгорание наблюдалось на 16 карьере, куда вывозят строительный мусор, в том числе и автомобильные покрышки. Именно они и загорелись. Спасатели ликвидировали возгорание уже к 8 утра. Не допущено распространения огня на полигон ТБО и тундровую зону»,– сообщили в мэрии города.

В администрации уверили, что управление Роспотребнадзора проводит замеры воздуха в районе полигона, а также в городе. По словам чиновников, содержание вредных веществ в городе не превышает норму.

Причину пожара еще не назвали – ее выясняют дознаватели.

О какой банкротящейся компании идет речь – неясно. Выяснить это в мэрии не удалось. Телефон специалиста не отвечает.

Вместе с этим в 2017 года телеканал «Импульс» сообщал о том, что покрышки рядом с городской свалкой на 16 карьере собирает компания «Экотехнология». Фирма должна была копить колеса, а потом отправлять их на переработку. Старую резину под Новый Уренгой свозили общественники, которые убирали тундру, люди, предприятия. В итоге там копились тонны таких отходов.

Получить комментарии в компании «Экотехнология» пока не удалось. При этом в базе данных нет информации о том, что эта компания банкротится.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 10.09.19

В Шурышкарском районе браконьерам дали условный срок. / Надымчане почти год пытаются получить деньги за сорванный отпуск в Доминикане, которые присвоил турагент. / На Ямале нет протестного голосования, так как нет пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»