Ветеран Салехарда назвала новую беседку для молодежи загоном для лошадей

Члены ОНФ Салехарда считают, что новая беседка для детей в столице Ямала похожа на загон для лошадей. Такое мнение выразила во время осмотра новых объектов «представитель ветеранской организации». Ее имя на сайте ОНФ Ямала, где есть эта цитата, почему-то не названо.

В 2019 году муниципалитетам дали колоссальные средства на благоустройство. Члены ОНФ решили проверить, хорошо ли освоены бюджетные деньги в Салехарде.

«Следующим этапом рейда стали веревочный парк и новое футбольное поле, к которым у общественников вопросов не возникло, чего не сказать про территорию Салехардского центра молодежи, где по приезду активисты ОНФ были очень удивлены. Представитель ветеранской организации города Салехарда отметила, что две новые беседки больше похожи на загон для лошадей или на рыночные лавочки для торговли, но никак на объекты досуга молодежи. Кроме того, в непосредственной близости с беседками обозначено место для курения, относящееся к соседнему зданию, где располагаются кафе и ресторан. В ходе беседы выяснилось, что с бизнесменами власти не проработали вопрос нахождения «курилки», – написали на сайте ОНФ ЯНАО во вторник, 10 сентября 2019 года.

Неясно, будет ли отвечать на критику сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко. В мае 2019 года он также получил замечания от представителя центрального штаба ОНФ о том, что благоустройство в городе выполнено плохо. Кононенко тогда попытался возразить, но его грубо прервали.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.09.19

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