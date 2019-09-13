Ямальский чиновник, которого публично уволил Артюхов, прокомментировал претензии

Заместитель главы Приуральского района Тимур Толстов, которого публично уволил губернатор Ямала, сегодня еще был на работе.

В пятницу, 13 сентября, Тимур Толстов ответил на телефонный звонок агентства «Новый День». Он предложил адресовать вопросы по замечания главы региона к другим службам. «Я не буду ничего комментировать, не я эту тему затеял, пусть ее другие люди комментируют»,– сказал чиновник и положил трубку. Он не ответил на вопрос о том, планирует ли уволиться.

Позднее от пресс-службы муниципалитета стало известно, что он уходит в отставку.

Накануне, 12 сентября на совете глав губернатор Дмитрий Артюхов озвучил критику в его адрес. Глава региона сказал главе Приуральского района Ивану Сакалу, что его заместитель по строительству не справился с работой. «Что-то мне подсказывает, что ваш заместитель дорабатывает последнюю неделю», – такие слова Артюхова приводит «Север-Пресс».

Поводом стали претензии к строительной сфере Приуральского района. Во-первых, в муниципалитете много незавершенных работ по благоустройству. Работы должны быть сданы к 1 октября, но многие объекты готовы только наполовину.

Г-н Сакал попытался объяснить отставание погодой и особенностью конкурсных процедур. «Мы ряд объектов в ходе исполнения доторговывали. Самые сложные работы выполнены. Все малые архитектурные формы находятся на объектах. Все игровое оборудование тоже. Ждем погоды, высыхания бетона, клеим безопасные покрытия, и малые формы устанавливаем. Срок выполним»,– сказал г-н Сакал.

В ответ губернатор сообщил, что в следующем году финансирование Приуральского района будет урезано. «Мы будем планировать финансирование на следующий год с учетом вашего невыполнения. Финансирование существенное, и суметь с ним справиться, организовать строительство – это тоже задача органа власти. Не умеете этим заниматься, значит, на следующий год будет меньше финансирования», – добавил Артюхов.

Выступающий перед ним замгубернатора Сергей Карасев также заявил, что невыполнение работ в срок будет означать отсутствие денег и на 2019 год: муниципалитетам придется вернуть окружную субсидию на благоустройство и платить подрядчикам из своего бюджета.

Как пишет издание «Север-Пресс», вчера на совете глав также стало известно, что Приуральский район – лидер по числу обманутых дольщиков. Здесь с населением 15 тыс. человек свои квадратные метры ожидают 306 обманутых дольщиков. Это в три раза больше, чем общая численность пострадавших от недобросовестных застройщиков в Ноябрьске и Новом Уренгое.

При этом в комментариях к посту губернатора Дмитрия Артюхова, где также упоминается увольнение чиновника, подписчики указывают и на другие аналогичные проблемы в муниципалитетах. Например, в свое время мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и тогдашний заместитель города Андрей Воронов допустили ввод в эксплуатацию аварийных новостроек, которые теперь вынуждены расселять за счет окружного бюджета. Поле назначения на пост заместителя губернатора Андрей Воронов комментировал этот вопрос агентству «Новый День».

Приуральский район, служба информации

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