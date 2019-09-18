На Ямале именем бывшего замгубернатора назовут улицу

В городе Тарко-Сале назовут улицу именем скончавшегося недавно политика Анатолия Острягина. Такое решение приняли депутаты городского собрания 12 сентября 2019 года, сообщается на сайте администрации Пуровского района.

«В ближайшее время начнутся работы по проектированию нового микрорайона с рабочим названием «Южный». Одной из его будущих улиц и присвоят имя Анатолия Острягина. Это решение очень символично, так как идея строительства нового жилого комплекса в южной части города принадлежит как раз Анатолию Острягину»,– цитируют слова первого замглавы района Евгения Мезенцева в пресс-службе.

В разные годы г-н Острягин возглавлял компанию «Пурнефтегазгеология», Входил в состав совета директоров «Новатэка». Был главой администрацию Пуровского района, работал первым заместителем губернатора округа, дважды избирался депутатом думы ЯНАО, а в 2007 году был избран депутатом Госдумы от ЯНАО.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 18.09.19

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