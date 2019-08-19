Скончался бывший заместитель губернатора Ямала Анатолий Острягин

Скончался бывший заместитель губернатора ЯНАО Анатолий Острягин. Он также известен на Ямале как экс-глава Пуровского района и бывший глава «Пурнефтегазгеология». О смерти известного политика в понедельник, 19 августа, сообщил инстаграм администрации Пуровского района.

«Сегодня на 70-м году ушел из жизни наш земляк – Анатолий Иванович Острягин. Большую часть своей трудовой биографии он посвятил становлению Пуровского района и Ямала. С ним район выходил из штопора лихих 90-х, многие его управленческие решения земляки смогли оценить только спустя десятилетия», – написали о нем в аккаунте района.

Согласно официальной справке, в период с 1996-2001 год он дважды избирался депутатом думы ЯНАО, а в 2007 году избран депутатом Госдумы. Указом Президента РФ ему был присвоен чин «казачий генерал». У Анатолия Острягина есть дочь Елена – она является руководителем семейного завода в Тюменской области по производству стеклотары.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.08.19

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