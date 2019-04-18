Спикер тюменской думы поблагодарил олигарха Острягина за дочь

Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов поблагодарил бывшего замгубернатора ЯНАО, экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина за дочь Елену, которая владеет заводом «Стеклотех» в Тюмени.

Острягин гостил в Тюмени в связи с 25-летним юбилеем тюменской облдумы, депутатом которой он тоже когда-то был.

«Спасибо за все, что вы сделали для Ямала, Тюменской области, за совместную работу. Спасибо за дочь – Елену Острягину. Она живо, активно влилась в общественно-политическую жизнь Тюмени, входит в политсовет партии «Единая Россия». Грамотно руководит производством стеклотары в Тюменском районе. Миллион бутылок в сутки – результат серьезной работы», – сказал Корепанов и вручил олигарху Острягину значок Тюменской областной думы, выпущенный к 25-летнему юбилею.

«Спасибо за оценку. Она хоть и женщина, а взяла черты моего характера. Я тоже за ней слежу», – ответил Анатолий Острягин.

Напомним, до мая 2014 года Анатолий Острягин был депутатом тюменской облдумы. До этого он руководил «Пурнефтегазгеология», был главой Пуровского района, трудился первым заместителем губернатора ЯНАО и успел дважды избраться депутатом Госдумы от Ямала. До сих пор Острягин сохраняет связи с окружными элитами, его называют наставником Дмитрия Кобылкина. В 2016 году он спонсировал выдвижение на выборы в депутаты тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова.

Люди Острягина владеют важными активами в тюменской «матрешке». Так, к примеру, ГУП «Ямалгосснаб» возглавил топ-менеджер олигарха Владимир Жадовский. А дочь Острягина – Елена – владеет тюменским ООО «Стеклотех», поставляющим бутылки для правительственного водочного завода «Бенат». Областные власти предоставляют предприятию дочери олигарха серьезные налоговые льготы.

В июле 2018 года имя Анатолия Острягина появилось в медиаповестке в связи со скандалом – у его семьи пытались конфисковать старинный замок в Германии, который был приобретен за 12 млн евро. Зачем столь состоятельным бизнесменам помогать бюджетными деньгами – неясно. Однако тюменские власти уже не первый год поддерживают предприятие с корнями на Кипре. Так, в 2011 году «Стеклотех» был полностью освобожден от налога на имущество, затем был переведен на пониженную ставку.

Тюмень, служба информации

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