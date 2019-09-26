На Ямале по проекту «комфортная среда» установили старые ржавые карусели (ФОТО)

В поселке на Ямале подрядчик установил за 5,3 млн рублей ржавые и недоделанные карусели. Власти района и самого поселка не контролировали ход выполнения работ. Речь идет о муниципальном образовании Мужевское в Шурышкарском районе. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО в четверг, 26 сентября 2019 года.

Детская площадка с ржавыми каруселями – результат реализации проекта «комфортная городская среда», на который власти Ямала тратят в 2019 году коло трех млрд рублей (по данным на начало года).

«Администрация МО Мужевское заключила контракт с «Авантаж» по устройству в селе Восяхово детской площадки. Работы должны были быть завершены к 15 сентября, их цена составила 5, 3 млн рублей. Работы не выполнены. Более того, оборудование указанной детской площадки имеет следы повреждений и ржавчины, на поставленное оборудование отсутствовали сертификаты соответствия»,– говорится в материалах надзорной инстанции.

За приемку работ должны были отвечать сотрудники «Служба заказчика МО Шурышкарский район». Но они ничего не делали. «Администрация МО Мужевское также самоустранилась от контроля за надлежащим выполнением работ по контракту», – рассказали в прокуратуре.

Прокурор района внес представление главе МО Мужевское, директору «Служба заказчика МО Шурышкарский район» и директору фирмы «Авантаж».

Отметим, эта фирма – постоянный подрядчик шурышкарских властей. Контора зарегистрирована в Тюмени. Владелица – Марина Кельтман.

Шурышкарский район, служба информации

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