Новые депутаты гордумы Салехарда наплевали на избирателей

Аппарат гордумы Салехарда и избранные около месяца назад депутаты халатно относятся к своим обязанностям. 30 сентября 2019 года в гордуме прошло второе заседание. На него не пришли треть депутатов – семь человек из тех, кто получил мандат после выборов 8 сентября 2019 года, проигнорировали это мероприятие. И это при том, что на заседании вносили поправки в бюджет города.

На сайте городской думы в четверг, 3 октября 2019 года, нет никакой информации о том, что несколько дней назад прошло второе заседание. Нет ни анонса заседания, ни его повестки, ни проектов, которые должны быть на нем рассмотрены. Отсутствует какая-либо информация о принятых решениях. В аппарате думы не смогли пояснить, с чем это связано. В ответ на вопрос агентства «Новый День» там дали телефон специалиста Ольги Алехиной. По указанному номеру на звонки никто не ответил.

К сожалению, никак не повлиял на новых депутатов призыв на сайте городской думы «за работу!» (так называется последняя новость от 19 сентября 2019 года). Как пишет газета «Полярный круг», на заседание 30 сентября пришли только 14 из 21 вновь избранных депутатов.

На заседании народные избранники приняли поправки в бюджет – Салехарду увеличили размер субсидии из окружного бюджета, соответственно, выросли доходы города. Из представленных на официальных сайтах материалов невозможно сделать вывод о том, на что пойдут дополнительные средства.

Выборы в гордуму Салехарда прошли 8 сентября 2019 года по новой – многомандатной системе. Председателем думы стал снова Владимир Мартынюк.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.10.19

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