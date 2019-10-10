Власти Ямала изучат туристов по данным их мобильных телефонов

Власти Ямала сделают анализ перемещений гостей округа по данным их мобильных телефонов. Подрядчик правительства исходя из данных сотовой компании даст ответ на вопросы: сколько людей приезжают на Ямал, для чего, в какое время и как проводят свой досуг.

В документах прописано, что эти данные нужны властям «для управления туристической отраслью». Стоимость государственного контракта – 2 млн 380 тыс. рублей. Изначально чиновники готовы были заплатить за эту работу три млн рублей, но в ходе торгов на аукционе цену снизили, сообщает агентство «Новый День».

Подрядчиком департамента туризма и молодежной политики Ямала стал предприниматель из Свердловской области ИП Овечкин. Работу он сделает до 20 декабря 2019 года. Название работы звучит так: «Формирование данных о туристическом потоке в ЯНАО, том числе и в труднодоступных местах».

Подрядчик подготовит несколько отчетов. Первый – количество туристов в ЯНАО. Он должен содержать информацию о типе туризма, стране проживания туристов, цели прибытия, месяце, за который проводилось наблюдение.

Второй отчет должен содержать данные о точках притяжение туристов, то есть местах, которые они посещали – парки, храмы, достопримечательности. В том числе подрядчик должен ответить на вопрос о том, зачем приехал на Ямал человек. Варианты: командировка, посещение друзей и родственников, осмотр достопримечательностей.

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» исполнитель контракта Валерий Овечкин, аналитические отчеты по данным перемещений людей от мобильных операторов – это новый вид маркетинговых исследований. Чтобы выполнить такую работу, нужно иметь в распоряжении базу данных от мобильных операторов. Вместе с ИП Овечкиным в ямальском аукционе участвовал «Мегафон», но г-н Овечкин предложил более выгодную цену. По его словам, он получит сведения от МТС или «Билайн», опыт взаимодействия с операторами у него уже есть.

«В России есть «большая тройка» мобильных операторов, они имеют обезличенную базу данных по перемещениям своих абонентов. Это обычная статистика, которую начали использовать для аналитики коммерческие и государственные компании. Правительство Москвы потратило на такие исследования уже порядка 100 млн рублей, чтобы определить не только туристические маршруты, но и, например, удобные места установки банкоматов», – объясняет г-н Овечкин.

По таким статистическим данным об абонентах можно узнать многое, в том числе и сделать выводы о том, как они проводят время на Ямале.

«Как, например, определить, в командировку человек приехал, или посмотреть город? Очень просто. Если человек приходит ночевать на протяжении нескольких дней в одно и то же место, в одно и то же время, а день проводит в офисе – он в командировке», – рассказывает аналитик.

Напомним, ранее чиновники Ямала заключили контракт с рекламной конторой из Тюмени для того, чтобы продвигать бренд «Салехард – новогодняя столица Ямала».

Салехард, служба информации

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