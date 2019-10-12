В Салехарде сошел со свай жилой дом (ФОТО)

В Салехарде в ночь на 12 октября жилой дом сошел со свай, силовики начали проверку по факту ЧП. Это барак 1977 года постройки.

«С 11 на 12 октября 2019 года произошло частичное разрушение свайного основания многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Мира, в результате чего дом был смещен со свай. В ходе происшествия пострадавших нет. Жильцов расселили», – говорится в сообщении следственного комитета.

Силовики выяснят, как обслуживали дом и качественно ли выполняли свою работу чиновники и УК.

В мэрии Салехарда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек. Их переселят в маневренный фонд. Причиной там называют «проседание грунта». Дом обследуют.

Жильцы аварийного барака в соцсетях пишут, что эвакуировались сами. Только через десять минут прибыли полиция и спасатели.

Напомним, барак также сошел со свай в Лабытнанги. К счастью, тогда тоже никто не пострадал.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.10.19

Деформированный детсад в Салехарде будут ремонтировать не менее полутора месяцев. / Лидер группы «Звери» показал аварийные бараки Ноябрьска (ФОТО). / Разрекламированная ямальская трасса пошла волнами (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»