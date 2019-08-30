Прокуратура нашла виновных в сходе дома со свай в Лабытнанги

Прокуратура Ямала заявила, что мэрия Лабытнанги шесть лет не предпринимала никаких действий для укрепления фундамента дома, который сошел со свай.

«Дом в 2013 году признан аварийным и подлежащим сносу, при этом срок отселения жителей необоснованно установили до 2030 года, в 2019 году указанный срок сократили до 2021 года. Несмотря на имеющиеся сведения о недопустимом состоянии фундамента и необходимости проведения срочных противоаварийных мероприятий, мэрия на протяжении шести лет не организовывала данные работы», – говорится в сообщении прокуратуры.

По версии надзорной инстанции, также бездействовала и УК. «В нарушение требований жилищного законодательства, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда УК не проводила обследование свайного основания и не вела наблюдение за его состоянием», – поясняют в ведомстве.

28 августа 2019 прокуратура внесла представления главе администрации Лабытнанги Марине Тресковой и генеральному директору управляющей компании.

Дом сошел со свай 25 августа 2019 года. УК счастью, никто не пострадал. В доме проживали всего две семьи. Сейчас барак сносят.

Лабытнанги, служба информации

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