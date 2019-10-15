Новым главой Салехарда стал чиновник, который вернулся из Минприроды

Депутаты думы Салехарда определились, кто станет главой города, сменив на этом посту одиозного сити-менеджера Ивана Кононенко. Во вторник, 15 октября, гордума утвердила кандидатуру Алексея Титовского. Второй кандидат – директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога, из выборной гонки исключен.

Как сообщал «Новый День», 38-летний Алексей Титовский начал свою карьеру при экс-губернаторе Ямала Дмитрии Кобылкине. Ему в ямальском правительстве доверили пост главы окружного департамента науки и инноваций.

Потом бывший губернатор округа Дмитрий Кобылкин забрал его с собой в Минприроды. В федеральном ведомстве Титовский занял пост директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории. Но вскоре чиновник вернулся на Ямал. По версии правительства ЯНАО, куда он был повторно трудоустроен, чиновник прервал карьеру в Москве по семейным обстоятельствам. Но в телеграм-канале «Зеленый змий» писали, что он не справился с работой федерального уровня.

Информация о том, что Титовский будет претендовать на пост главы Салехарда, появилась еще в сентябре 2019 года. Получить комментарии самого г-на Титовского не удалось: он не ответил на звонки и смс-сообщения корреспондента агентства.

Теперь уже экс-глава администрации Салехарда Иван Кононенко, который руководил городом с 2012 года, оставил пост 14 октября.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.10.19

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