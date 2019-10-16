В Лабытнанги вынесен приговор строителю, у которого пьяный рабочий сорвался со строящейся многоэтажки

В Лабытнанги суд приговорил к штрафу мужчину, по вине которого на стройке погиб 32-летний каменщик, он выпал с седьмого этажа.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 35-летний подсудимый не отправится в тюрьму. За трагедию на стройплощадке он заплатит штраф 100 тыс рублей. Плюс такую же сумму придется выплатить супруге погибшего рабочего в качестве компенсации.

«При вынесении приговора суд учел добровольное возмещение осужденным имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также тот факт, что погибший находился в момент выполнения работ на высоте в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в региональном следкоме.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла в марте 2019 года. Во время работы 32-летний каменщик выпал с седьмого этажа и погиб до приезда скорой помощи.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал 35-летний мужчина. По данным следователей, он заключил договор подряда с застройщиком – ООО «Ямалстройтранс», и привлек на стройку многоквартирного дома бригаду рабочих. При этом не позаботился о мерах безопасности при проведении работ.

В Лабытнанги в районе улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская – Ленина идет жилищное строительство. Застройщики – «Реском-Инжиниринг» и «Ямалстройтранс». Стройплощадка, на которой произошел несчастный случай, относится к возведению жилых домов, она расположена на улице Октябрьской, рядом со школой номер один. Жилье там предоставляется в том числе и по программе переселения.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 16.10.19

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