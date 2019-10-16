В Салехарде начинается суд над убийцей строителя храма: «забил табуреткой»

В Салехарде завершено расследование убийства 27-летнего мужчины, совершенное в день строителя. Дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

33-летний подсудимый 11 августа, когда отмечался день строителя, забил коллегу. «Четыре коллеги, находясь в жилом балке вагон-городка, отмечали профессиональный праздник. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого одному из них были нанесены множественные удары по различным частям тела, в том числе и деревянным табуретом в область головы», – сообщал фабулу дела региональный следком.

Медиков вызвал другой мужчина, которому участники драки сообщили о ЧП. Но «скорая», к сожалению, не смогла спасти пострадавшего.

Обвиняемый в убийстве вину не признает, но следователи, передавая дело в суд, уверены, что собрали нужные доказательства.

Известно, что строители возводили храм на реке Шайтанка, на набережной столицы Ямала. Погибший прибыл в Салехард из республики Алтай.

Салехард, служба информации

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