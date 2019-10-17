Ямальской «Синеглазке» с сальмонеллезом продлили карантин

В Ноябрьске в детском саду «Синеглазка», где детей заразили сальмонеллезом, продлен карантин. Дети смогут вернуться в дошкольное учреждение только на следующей неделе.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе дошкольного образования мэрии Ноябрьска, запрет на посещение детсада будет снят в пятницу, 18 октября. Фактически детсад заработает только в понедельник, 21 октября.

Родителям здоровых детей, которые с 9 октября не могут посещать «Синеглазку», ямальские чиновники помочь ничем не могут. «Мы не имеем право перераспределить здоровых ребят в другие муниципальные дошкольные учреждения из-за введенного карантина», – уточнили в горадминистрации.

Как сообщал «Новый День», в детском садике «Синеглазка» 11 детей заболели сальмонеллезом. Источником инфекции стало мясо курицы, закупленное в соседней Югре.

Поставщик продуктов – ОАО «Комбинат общественного питания» , закупил 1700 килограммов сырья у птицефабрики Сургутского района. После ЧП в дошкольном учреждении курятина была отправлена на экспертизу и в двух партиях мяса региональный Роспотребнадзор нашел бактерии сальмонеллы.

Представители ОАО «Комбинат общественного питания» своей вины не признают. Секретарь комбината в телефонном разговоре с корреспондентом агентства заявила, что «мы не оказываем детским садам услуг по горячему питанию». Вероятно, представитель поставщика подразумевает, что дети подхватили сальмонеллу по вине кухонных работников.

Обед с бактериями сальмонеллы детям приготовили 2 и 3 октября, а 7 октября уже зарегистрировали первых 6 заболевших. Как заявляла «Новому Дню» руководитель детсада Светлана Босякова, с острой кишечной инфекцией слегли ребята от 3 до 5 лет. С 9 октября детсад уже официально был закрыт на карантин. Ранее предполагалось, что «Синеглазка» вернется к прежнему режиму работы с 16 октября.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 16.10.19

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