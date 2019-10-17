Житель Салехарда, в пьяном угаре изнасиловавший беременную жену брата, раскаялся

В Салехарде суд вынес приговор 30-летнему мужчине, который изнасиловал беременную жену брата.

Насильник еще до суда полностью признал свою вину и раскаялся. «Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Приговором суда назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сообщили 17 октября итоги судебного заседания в СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в августе 2019 года. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к брату. Последнего дома не было. Тогда гость предложил сожительнице своего родственника совершить с ним половой акт. Девушка отказалась. Злоумышленнику было известно о том, что она беременна. Тем не менее он применил силу и изнасиловал ее», – рассказали обстоятельства преступления в следственном управлении СК Ямала.

Салехард, служба информации

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