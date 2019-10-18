Мэрия Салехарда два дня будет слушать жильцов барака, который сошел со свай

Представители мэрии Салехарда пригласили на встречу жителей дома по улице Мира, который в ночь на 12 октября сошел со свай. Будущее аварийного деревянного здания чиновники решали в четверг, 17 октября, на заседание межведомственной комиссии по признанию жилых домов аварийными.

Как сообщается на сайте горадминистрации, дом на ул. Мира, 27 признан аварийным и опасным для проживания. Сейчас все жильцы переселены в маневренный фонд, а далее мэрия будет думать, как предоставить людям новые квартиры.

Пока у будущих переселенцев больше вопросов, чем ответов. В пятницу, 18 октября, городские чиновники продолжат диалог с людьми. На сегодня запланирована еще одна встреча, где, как обещают в администрации Салехарда, люди «получат исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы относительно переселения в новое жилье и получения выплат».

Как сообщал «Новый День», в Салехарде силовики проводят проверку из-за ЧП, которое произошло в ночь на 12 октября – жилой барак 1977 года постройки сошел со свай.

Силовики выяснят, как обслуживали дом и качественно ли выполняли свою работу чиновники и УК. В мэрии Салехарда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек.

Салехард, служба информации

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