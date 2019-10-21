Мэрия Салехарда переселила жильцов съехавшего со свай дома в квартиры с оголенными проводами

В Салехарде жильцы аварийного барака, который в ночь с 11 на 12 октября сошел со свой, встретились с вновь избранным главой города Алексеем Титовским.

Как сообщили в пресс-службе администрации Салехарда, г-н Титовский предложил людям вернуться к детальному разговору только через месяц. «Тогда будет полная информация о том, сколько людей необходимо переселять в новое жилье, и о сумме денежных компенсаций», – сообщает мэрия города о решении, принятом в результате встречи жильцов с Алексеем Титовским.

Сейчас горожан, оставшихся без жилья, отправили собирать необходимые документы и писать заявления в различные структуры.

Помимо этого жильцы дома на ул. Мира, 27, которые ночью 12 октября экстренно покинули свои квартиры, пожаловались новому мэру на качество маневренного фонда. Люди просят отремонтировать предоставленное им на время жилье.

«Дедушка у меня старенький, не ходит, сама я сделать ничего не смогу. В ванной трубы надо менять, стены все испорчены, нужно красить. Проводка очень плохая, оголенные провода торчат», – пожаловалась главе Салехарда пенсионерка Галина Зубкова. Остальные жильцы также отметили проблемы с сантехникой и электропроводкой.

Алексей Титовский пообещал переселенцам выполнить ремонт в срочном порядке. Как обещают городские чиновники, представители департамента городского хозяйства зафиксировали все замечания и рабочие скоро приступят к ремонту.

Как сообщал «Новый День», в Салехарде в ночь на 12 октября жилой барак 1977 года постройки сошел со свай.

Силовики выяснят, как обслуживали дом и качественно ли выполняли свою работу чиновники и УК. В мэрии Салехарда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек.

Салехард, служба информации

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