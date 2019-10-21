Ледовый дворец в Лабытнанги, который открывал Ягудин, получил от ямальского губернатора огромную сумму

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление о выделении субсидии Лабытнанги. На содержание новой ледовой арены город из окружного бюджета получит 40 млн рублей.

В постановлении, подписанном Артюховым 18 октября, сообщается о разовой межбюджетной субсидии, которую мэрия Лабытнанги получит в 2019 году. Деньги бюджета Ямала – 40 млн рублей, выделяются на «софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта».

Десятки миллионов рублей новая арена получит в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы».

Новую ледовую арену «Авангард» в Лабытнанги открыли в сентябре. Стройку оплатила компания «Газпром нефть». Как ранее сообщала пресс-служба правительства ЯНАО, площадь ледового дворца превышает 4,5 тыс кв метров. Новый спортивный объект открывал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Как сообщал «Новый День», 14 октября в Лабытнанге состоялись выборы мэра города, в которых вновь победила Марина Трескова. Она руководит городом с 2016 года.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

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