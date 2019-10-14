Трескова останется главой Лабытнанги, так как хорошо тратит деньги

Глава Лабытнанги Марина Трескова по итогам конкурса сохранила за собой пост мэра. За нее в понедельник, 14 октября 2019 года, депутаты проголосовали единогласно – 14 голосов. Ее соперником был муниципальный служащий Виталий Баев. Работу Марины Тресковой положительно оценивают не только окружные власти, но и горожане. Она сумела правильно распорядиться финансовыми ресурсами, которые предоставлял округ городу. Поэтому причин для смены градоначальника нет – уверены политологи.

В ходе конкурса сегодня глава Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что «население должно понять, каково это – быть руководителем». Она предложила сделать граждан дежурными по городу, чтобы они сами давали задания чиновникам. Любопытно, что в том числе и за хорошую коммуникацию с людьми наблюдатели ставят положительные оценки г-же Тресковой.

«Трескова эффективно и качественно выполняет все программы, она рационально расходует деньги, которые предоставляет окружной бюджет. По большому счету, от мэра больше ничего не требуется. Что касается политики. В городе нет конфликтов, выборы в гордуму прошли спокойно. С единственной крупной градообразующей компанией – «Ямалтрансстрой» – отношения у руководства мэрии тоже нормальные», – сказал политолог АНО «Центр общественных инициатив» Андрей Ткаченко, оценивая работу мэра.

Марина Трескова стала главой Лабытнанги в 2016 году, после того, как пост мэра с уголовным делом покинул Олег Черевко. Новая команда мэрии сразу начала работать с населением. В администрации открыли телефонное дежурство – раз в неделю на звонки населения отвечает кто-то из чиновников. В век интернета инициатива не кажется такой уж прорывной, тем не менее этот проект работает и сейчас, он востребован.

В итоге дважды – по итогам 2017 и 2018 года – город побеждал в номинации – обратная связь с населением в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Лабытнанги долгое время развивался по остаточному принципу. В городе нет градообразующих предприятий. Бюджет дотационный.

Две острых проблемы города – ветхое жилье и отсутствие чистой воды. Из-за этого город периодически попадет в негативную повестку – то коммунальщики трубы скотчем перемотают, то фекалиями затопит квартиру, то дом обрушится. Тем не менее, по версии собеседника из окружного правительства, благодаря рабочим отношениям с региональной администрации команде Лабытнанги удается получать средства на развитие города и решать эти вопросы.

«За 2018 год и начало 2019 в городе расселили 53 балка, 64 семьи – 137 человек переехали в нормальные квартиры. Всего за три года заселили девять домов», – раскрывают цифры в администрации. При этом в городе нужно снести еще 116 домов, которые уже признаны аварийными.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова чиновники в четыре раза увеличили финансирование на возведение новостроек в Лабытнанги и переселение. Муниципалитет сформировал перечень строений для расселения до 2023 года – всего это 100 тыс. кв. м. В него вошли дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, дома с износом более 70%, а также дома, расположенные в отдаленных районах БАМ, Геофизиков и Судорембаза.

Коммуналка

В Лабытнанги жителям поставляют в водопровод неочищенную и не обеззараженную воду из поверхностного водоисточника. В распутицу приходится пользоваться привозной водой. Люди долго ждут решения этой проблемы. В 2019 году власти объявили о том, что оно есть: водопровод из Харпа должны построить на условиях ГЧП. Кто будет инвестором со стороны бизнеса – еще не объявлено. При этом сроки уже обозначили: ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2021 – начало 2022 года.

Еще в 2016 году возобновили строительство второй очереди канализационных очистных сооружений. Деньги выделили из бюджета округа.

Город в понимании жителей

В 2016 году за счет грантовых средств в ГДК оборудовали 3D-кинотеатр. Средства на организацию кинотеатра город выиграл в конкурсе федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

В Лабытнанги много сделано по программе благоустройства. В 2017 году город стал пилотным муниципалитетом на Ямале по реализации этого проекта. Предложения от жителей поступали десятками. По итогам 2017 года за успешную реализацию проекта «Городская среда» Лабытнанги получил региональный диплом в номинации «Прорыв года». Позитивный опыт города в сфере благоустройства транслировали на уровне всех муниципалитетов округа.

В городе появилась ледовая арена: окружные чиновники включили Лабытнанги в общее, региональное соглашение с промышленниками. В рамках этих договоренностей «Газпромнефть» построила в городе спортивный объект.

Социалка

В 2017 году в четырех из пяти школ занятия проходили в две смены. В 2017 году в микрорайоне Обском полностью обновлены здание и территория 5 школы. На очереди – капитальный ремонт гимназии. В микрорайоне «Орбита» проектируют новую школу на 550 мест. Школа будет строиться за счет окружных средств и будет открыта ориентировочно к концу 2022 года.

Детсады «Ромашка» и «Снежинка» открылись в 2016 и 2018 годах соответственно. Они помогли городу справиться с очередями в дошкольные образовательные организации и избавиться от детских садов, расположенных в ветхих деревяшках.

За три года в городе не случилось серьезных политических конфликтов и скандалов. В начале работы Трескова столкнулась с политическим кризисом – из думы ушли треть депутатов, по разным причинам они отказались работать. Однако были назначены довыборы и состав органа восстановился. Ситуация нормализовалась. Еще один инцидент был вязан с увольнением заместителя Тресковой с «золотым парашютом». Ситуация также разрешилсь успешно.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 14.10.19

На Ямале суд простил тестя, случайно убившего зятя. / Глава Салехарда Кононенко попрощался с должностью и горожанами. / В Салехарде сошел со свай жилой дом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»